Злоумышленник залез по водосточной трубе на второй этаж и, отжав оконную раму, проник в квартиру, откуда похитил орден и медали времен Великой Отечественной войны...

Оперативники ОМВД России по району Котловка установили причастность 23-летнего приезжего мужчины, ранее задержанного за кражу, еще к двум эпизодам аналогичной противоправной деятельности.Так, полицейскими была установлена причастность гражданина к совершению квартирной кражи на улице Винокурова. Злоумышленник залез по водосточной трубе на второй этаж и, отжав оконную раму, проник в квартиру, откуда похитил орден и медали времен Великой Отечественной войны, принадлежащие умершим родственникам заявительницы.Аналогичным способом подозреваемый проник в квартиру, расположенную в доме на Нагорной улице, откуда похитил сигнальный и пневматический пистолеты, мобильный телефон, а также строительные инструменты.По данным фактам следствием ОМВД России по району Котловка возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56