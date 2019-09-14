Каждый час появляются все более тревожные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. Пока близкие актрисы молчат, коллеги не могут сдержать эмоций.

Каждый час появляются все более тревожные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. Пока близкие актрисы молчат, коллеги не могут сдержать эмоций.Несколько минут назад Филипп Киркоров разместил в Stories снимок с Анастасией Заворотнюк. Фотография была сделана во время одной из программ. В кадре звезды сидят на съемочной площадке.Певец призвал актрису быть сильной. "Настя! Держись!", – оставил короткую подпись артист. К записи Филипп Киркоров добавил сердечко и ссылку на аккаунт Анастасии Заворотнюк.Напомним, сейчас актриса находится в реанимации одной из столичных клиник. Врачи диагностировали у знаменитости опухоль мозга четвертой стадии.В субботу, 14 сентября, в СМИ появилась информация о том, что артистку частично парализовало на фоне тяжелой болезни. Состояние оценивается как очень тяжелое.Сейчас рядом с актрисой находятся самые близкие люди. Как рассказали в окружении звезды, Петр Чернышев ни на секунду не отходит от супруги. Фигурист даже ушел из ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".