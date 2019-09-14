ЧП произошло в Гусь-Хрустальном вечером 13 сентября

ЧП произошло в Гусь-Хрустальном вечером 13 сентябряВечером 13 сентября в Гусь-Хрустальном загорелся автомобиль.«В 19:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре заброшенного автомобиля у дома № 17а на улице Менделеева. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона. Общая площадь пожара составила 3 кв. м. Имеется пострадавший», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по Владимирской области.Известно, что на месте ЧП работали восемь сотрудников МЧС и три пожарных автомобиля.