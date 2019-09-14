Состояние Анастасии Заворотнюк с каждым часом становится все хуже. Врачи приняли решение прекратить интенсивное лечение.
Состояние Анастасии Заворотнюк с каждым часом становится все хуже. Врачи приняли решение прекратить интенсивное лечение.
В субботу, 14 сентября, врачи прекратили специализированное лечение актрисы. Анастасия Заворотнюк будет оставаться под наблюдением медиков.
До этого звезду выписали из больницы в Польше. Иностранные врачи сообщили, что дальнейшее лечение противопоказано. После этого родственники Анастасии Заворотнюк обратились за помощью в несколько российских клиник, лишь одна из них согласилась принять пациентку, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее музыкальный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подтвердил сообщения о том, что актриса находится в тяжелом состоянии. Он уверен, что страшная болезнь могла возникнуть из-за ее увлечения омолаживающими косметическими процедурами. Кроме того, на самочувствие знаменитости мог повлиять стресс, вызванный долгами по ипотечному кредиту.
Напомним, врачи диагностировали у опухоль мозга четвертой стадии. На фоне болезни у звезды начался отек мозга, медики приняли решение погрузить ее в медикаментозный сон. Позднее появилась информация о том, что артистку частично парализовало.