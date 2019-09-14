Состояние Анастасии Заворотнюк с каждым часом становится все хуже. Врачи приняли решение прекратить интенсивное лечение.

Состояние Анастасии Заворотнюк с каждым часом становится все хуже. Врачи приняли решение прекратить интенсивное лечение.В субботу, 14 сентября, врачи прекратили специализированное лечение актрисы. Анастасия Заворотнюк будет оставаться под наблюдением медиков.До этого звезду выписали из больницы в Польше. Иностранные врачи сообщили, что дальнейшее лечение противопоказано. После этого родственники Анастасии Заворотнюк обратились за помощью в несколько российских клиник, лишь одна из них согласилась принять пациентку, сообщает Telegram-канал Mash.Ранее музыкальный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подтвердил сообщения о том, что актриса находится в тяжелом состоянии. Он уверен, что страшная болезнь могла возникнуть из-за ее увлечения омолаживающими косметическими процедурами. Кроме того, на самочувствие знаменитости мог повлиять стресс, вызванный долгами по ипотечному кредиту.Напомним, врачи диагностировали у опухоль мозга четвертой стадии. На фоне болезни у звезды начался отек мозга, медики приняли решение погрузить ее в медикаментозный сон. Позднее появилась информация о том, что артистку частично парализовало.