Ужасные новости о состоянии артистки никого не оставили равнодушным. Коллеги и поклонники Анастасии Заворотнюк, у которой по некоторым данным четвертая стадия рака мозга, не могут сдержать эмоций.

Ужасные новости о состоянии артистки никого не оставилиравнодушным. Коллеги и поклонники Анастасии Заворотнюк, у которой по некоторымданным четвертая стадия рака мозга, не могут сдержать эмоций.Многие не понимают, почему близкие не дают прессе информациюо состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня". Более того, представители АнастасииЗаворотнюк отрицают факт госпитализации.Между тем член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что родственникизнаменитости все делают правильно. Общественник считает, что АнастасиюЗаворотнюк и ее близких необходимо оставить в покое."Просто оставьте все Настю в покое. Если бы нужна былапомощь, то я уверен, что уже был бы объявлен сбор средств родственниками. Аесли они отказываются говорить о ее болезни публично, значит сейчас не времяэто делать. Очень надеюсь, что ей удастся выкарабкаться. Мы и так за последнеевремя потеряли в расцвете лет Жанну Фриске и Юлию Началову. Настя, живи!" –прокомментировал ситуацию Вадим Манукян в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Напомним, накануне появилась информация о госпитализации в реанимацию однойиз московских клиник. Врачи оценивали состояние артистки как критическое. У знаменитостиначался отек мозга, ее погрузили в искусственную кому. Сегодня, 14 сентября,стало известно, что частичнопарализовало – поражена правая рука.