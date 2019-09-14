Три человека пострадали в результате падения электромобиля с набережной в Зеленоградске. Пассажирка транспортного средства получили ожоги от кислоты из поврежденной аккумуляторной батареи. Момент аварии попал на видео.

В минувшую пятницу, 13 сентября, в городе Зеленоградске Калининградской области произошел инцидент с участием электромобиля. Момент ЧП снял на видео очевидец и запечатлела камера уличного наблюдения.На записях видно, как транспортное средство совершило резкий маневр, после чего пробило ограждение набережной и рухнуло вниз с высоты нескольких метров.В результате инцидента пострадали три человека, в том числе – семейная пара, приехавшая на отдых. Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, наиболее серьезные травмы получили женщина – ее госпитализировали с ожогами, полученными в результате контакта с кислотой из аккумуляторной батареи электромобиля.