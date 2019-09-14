Наталья Рапопорт-Кобзон – дочь Иосифа Кобзона – живет сегодня между Лондоном и Москвой. Но на несколько дней прилетела в Сочи, чтобы в рамках музыкального фестиваля Бархатный сезон побывать на вечере памяти своего знаменитого отца и поучаствовать в посадке оливкового дерева в его честь возле гранд-отеля Жемчужина. Там с ней и встретился корреспондент Дни.ру.

Наталья Рапопорт-Кобзон – дочь Иосифа Кобзона – живет сегодня между Лондоном и Москвой. Но на несколько дней прилетела в Сочи, чтобыв рамках музыкального фестиваля "Бархатный сезон" побыватьна вечере памяти своего знаменитого отца и поучаствовать в посадке оливкового дерева в его честь возле гранд-отеля "Жемчужина". Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру"."Многие годы в московской гостинице "Пекин" у папы был офис и его рабочий кабинет, – рассказала дочь Кобзона в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Но, к сожалению, ее скоро будут закрывать на реконструкцию. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать реплику – перенести полностью всю обстановку из кабинета в другое место и открыть там мемориальный музей. Там будут храниться и костюмы, и награды, и фотографии, и многочисленные подарки отцу"."Вся наша семья работает сегодня и над книгой воспоминаний, – продолжает Наталья Кобзон. – Нам есть, что рассказать людям. Хотя, скажу честно, громкая фамилия отца всегда была для меня эдаким счастливым грузом. В школе, помню, меня то и дело подначивали: "Тебе все можно! Дочка Кобзона!"Иосиф Давыдович был человеком прямым, говорил все в лицо, не взирая на чины, звания и родство. Доставалось порой и домашним – Кобзон мог и поругаться, и прикрикнуть, как рассказала дочь. Но все равно уверяет, что его советы и уроки были бесценными.Поведала она и о последних днях Иосифа Давыдовича. "Все знали, что у него онкологическое заболевание, и, к сожалению, болезнь в итоге взяла свое, – смахивает слезу Наталья. – Папа уходил тяжело и долго. И в прессе тогда много разного писали и про состояние отца, и про нашу семью вообще. Но только мы и бог знаем правду. Особенно было больно и бестактно, когда в тяжелый момент звонили журналисты и сыпали соль на рану".Сегодня 42-летняя Наталья – политолог по образованию – все свои усилия сконцентрировала на помощи матери – Нелли Кобзон. Они занимаются сохранением памяти Иосифа Давыдовича, занимаются фондом его имени и стараются помочь всем, кто нуждается, как всегда делал сам легендарный Артист.Напомним, Иосиф Кобзон скончался 31 августа 2018 года, не дожив 12 дней до дня рождения. Он был похоронен с воинскими почестями в иудейской части Востряковского кладбища столицы. Церемонию погребения провели по иудейским канонам – сын Андрей прочитал поминальную молитву на иврите. А 30 августа 2019 года, в первую годовщину смерти Иосифа Кобзона, на его могиле был установлен гранитный памятник с бронзовой статуей.