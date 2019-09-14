Первая в мире плавучая атомная электростанция дошла до пункта назначения. Энергоблок Академик Ломоносов совершил переход из Мурманска на Чукотку длиной около пяти тысяч километров.

Первая в мире плавучая атомная электростанция дошла до пункта назначения. Энергоблок "Академик Ломоносов" совершил переход из Мурманска на Чукотку длиной около пяти тысяч километров.АЭС будет обеспечивать электричеством город Певек и ближайшие населенные пункты, передает телеканал "Россия 24". Станция способна вырабатывать до 70 Мегаватт энергии. Этого достаточно для населенного пункта со ста тысячами жителей."Академик Ломоносов" — головной проект серии мобильных энергоблоков малой мощности.