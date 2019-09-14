На размер пенсионных выплат могут влиять долги и переезд в другой город.

В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут быть снижены.Это переезд в другой регион, где ниже размер регионального коэффициента; наличие неоплаченных счетов и штрафов, когда долги начинают высчитываться из пенсии; выплаченная ранее излишняя сумма, которая теперь взыскивается из пенсионных начислений. Однако при любом снижении суммы выплат гражданину необходимо обратиться за разъяснением в клиентские службы Пенсионного фонда, напоминает "Российская газета".Ранее сообщалось, что средний размер пенсий в 2020 году составить около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит почти 16,5 тысячи рублей.