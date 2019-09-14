Межгосударственный авиационный комитет сообщил о готовности промежуточного доклада по расследованию жесткой посадки Airbus А-321 Уральских авиалиний в поле под Жуковским.

Межгосударственный авиационный комитет сообщил о готовности промежуточного доклада по расследованию жесткой посадки Airbus А-321 "Уральских авиалиний" в поле под Жуковским.В документе подтверждается первоначальная версия ЧП: оба двигателя самолета отказали, когда в них попали птицы. В результате отказали силовые установки, двигатели потеряли взлетную тягу, указывается в отчете. Он будет обнародован в ближайшее время, передает ТАСС.Утром 15 августа лайнер, летевший из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек и аварийно сел в кукурузном поле. На его борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате пострадали 55 человек, в том числе 17 детей. Были госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок. Пострадавших было бы гораздо больше, если бы не героические действия экипажа, профессионально совершившего сложнейшую посадку самолета.