Как минимум семь человек погибли и около 20 – пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Ярославской области. Один из очевидцев снял на видео последствия страшного столкновения, произошедшего утром в субботу.

Один из очевидцев запечатлел на видео последствия страшной аварии, произошедшей утром в субботу, 14 сентября, на автодороге Ярославль — Заячий холм — Иваново в Ярославской области.По уточненным данным, в результате инцидента погибли семь человек, еще 19 – получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на МЧС.При этом, агентство подчеркивает, что сведения ГИБДД несколько отличаются от информации, полученной от спасателей – те же семь погибших, однако большее количество травмированных – 21 человек. Среди тех, кто не пережил аварию – оба водителя.По предварительной информации, фатальное столкновение автобуса ПАЗ и грузовика MAN мог спровоцировать мужчина, находившийся за рулем большегруза, выехавший на полосу встречного движения.На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.