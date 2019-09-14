При очистке территории бывшего арсенала близ города Арысь (Казахстан) произошел хлопок. Пострадали четверо военнослужащих. Военный борт доставил их в Алма-Ату, в военный клинический госпиталь.

При очистке территории бывшего арсенала близ города Арысь (Казахстан) произошел хлопок. Пострадали четверо военнослужащих. Военный борт доставил их в Алма-Ату, в военный клинический госпиталь. По факту ЧП проводится проверка.24 июня на арсенале произошел пожар. Боеприпасы начали взрываться. Погибли три человека, в том числе двое военнослужащих, напоминает РИА Новости. 45 тысяч жителей города были эвакуированы и смогли вернуться в свои дома лишь 29 июня, когда город был очищен от боеприпасов и их осколков.Большая часть фрагментов боеприпасов осталась на территории военной части. Расчистка территории идет до сих пор. Местному населению ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве обороны Казахстана.В ведомстве также напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета нужно позвонить по номеру 102, не предпринимая никаких самостоятельных действий.