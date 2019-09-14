Два человека стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном поселке Запрудня в городском округе Талдом. Сообщение о возгорании в одном из частных домов там поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в два часа ночи 14 сентября.

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном поселке Запрудня в городском округе Талдом. Сообщение о возгорании в одном из частных домов там поступило в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в два часа ночи 14 сентября, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.В тушении огня были задействованы семь единиц техники и 23 человека, в том числе от МЧС одна единица техники и три человека. В 2:40 пожар был локализован на площади 80 квадратных метров, час спустя пожарные ликвидировали открытое горение, а в 6:10 возгорание было полностью ликвидировано.Установлено, что в результате пожара погибли два человека, передает ТАСС. Их личности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.