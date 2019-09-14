Возлюбленная хип-хоп-исполнителя Тимати прокомментировала слухи о романе с другим мужчиной. В личном микроблоге Анастасия Решетова обратилась к журналистам.

Возлюбленная хип-хоп-исполнителя Тимати прокомментировала слухи о романе с другим мужчиной. В личном микроблоге Анастасия Решетова обратилась к журналистам.Накануне в прессе появилась информация о том, что отношения Тимати и Анастасии Решетовой являются пиар-ходом. Якобы модель встречается с неким женатым бизнесменом, который не хочет, чтобы журналисты узнали об их связи.Неизвестный источник рассказал о том, что у манекенщицы "есть договоренность выставлять фото из квартиры Тимати". Предприниматель оплачивает ее отношения с артистом "для рейтинга и отвода глаз", передает Телеграм-канал "Только никому".Известная модель назвала это заявление "ересью". "Вы под чем находитесь, когда это про нас сочиняете? А новости про то, что у меня живот накладной уже были или я пропустила что-то? Прикройте свои рты уже наконец и не лезьте в чужую семью", – написала .Материал дополняется.