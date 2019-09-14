Музыкальный продюсер Андрей Разин много лет знаком с
артисткой. Основатель легендарного коллектива Ласковый май поддерживает связь
с докторами, которые наблюдают Анастасию Заворотнюк.
Музыкальный продюсер Андрей Разин много лет знаком с
артисткой. Основатель легендарного коллектива "Ласковый май" поддерживает связь
с докторами, которые наблюдают Анастасию Заворотнюк.
Разин говорит, что хотел попасть в больницу, где сейчас
находится актриса, но его не пустили. Шоумен подтверждает, что анонимные
сообщения о раке у Анастасии Заворотнюк правдивы. Более того, Андрей назвал
возможную причину возникновения смертельно опасного заболевания у звезды
сериала "Моя прекрасная няня".
"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал
стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее".
Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались,
хотели быть вечно молодыми", – вспоминает Андрей Разин.
Также, по мнению продюсера, не последнюю роль сыграл стресс
из-за проблем с долгами по ипотеке. Анастасии Заворотнюк было вредно
волноваться.
"Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти
ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова – у него была аневризма в мозге,
нервничать категорически было нельзя", цитирует Андрея Разина сайт
Напомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертой
стадии. Накануне появилась информация о госпитализации в
реанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивали состояние артистки как
критическое. У звезды популярного сериала начался отек мозга, ее погрузили в медикаментозный
сон. Сегодня, 14 сентября, стало известно, что частично
парализовало – поражена правая рука.