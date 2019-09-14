Музыкальный продюсер Андрей Разин много лет знаком с артисткой. Основатель легендарного коллектива Ласковый май поддерживает связь с докторами, которые наблюдают Анастасию Заворотнюк.

Музыкальный продюсер Андрей Разин много лет знаком сартисткой. Основатель легендарного коллектива "Ласковый май" поддерживает связьс докторами, которые наблюдают Анастасию Заворотнюк.Разин говорит, что хотел попасть в больницу, где сейчаснаходится актриса, но его не пустили. Шоумен подтверждает, что анонимныесообщения о раке у Анастасии Заворотнюк правдивы. Более того, Андрей назвалвозможную причину возникновения смертельно опасного заболевания у звездысериала "Моя прекрасная няня"."Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовалстволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее".Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались,хотели быть вечно молодыми", – вспоминает Андрей Разин.Также, по мнению продюсера, не последнюю роль сыграл стрессиз-за проблем с долгами по ипотеке. Анастасии Заворотнюк было вредноволноваться."Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Настиведь ситуация примерно как у Жени Белоусова – у него была аневризма в мозге,нервничать категорически было нельзя", цитирует Андрея Разина сайтНапомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертойстадии. Накануне появилась информация о госпитализации вреанимацию одной из московских клиник. Врачи оценивали состояние артистки каккритическое. У звезды популярного сериала начался отек мозга, ее погрузили в медикаментозныйсон. Сегодня, 14 сентября, стало известно, что частичнопарализовало – поражена правая рука.