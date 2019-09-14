Королева Британии Елизавета II – самый старейший монарх в мире. Она всегда отличалась своими безупречными манерами и изысканным вкусом.

Королева Британии Елизавета II – самый старейший монарх в мире. Она всегда отличалась своими безупречными манерами и изысканным вкусом.Но правильно говорят, в каждом правиле есть исключения. Оказалось, Королева далеко не всегда предпочитает высокую кухню.Об этом поведал бывший пилот Ее Величества, Грэм Лори. По его словам, представительница Виндзорской династии во время полетов на дальние расстояния часто ела обычные пироги.Он не уточнил, какие начинки были излюбленными у Елизаветы II. Тем не менее,обозреватели предполагают, что речь шла о выпечке со стейком и почками, рубленой говядиной и луком, а также с курицей и беконом."Думаю, что это было прекрасное разнообразие после всей той изысканной еды, которая подается пассажирам первого класса", – отметил Лори.В окружении монарха неоднократно подчеркивали ее любовь к изысканным блюдам. Но недавно появилась информация, что во время традиционного летнего отдыха в Балморале Королева снова отошла от своих гастрономических привычек. Вместо высокой кухни она с привеликим удовольствием ела жареную рыбу и картофель фри.