Российские школьники будут изучать песни Queen и Nirvana: Минкультуры утвердило новые рекомендации для школьников. Так, в программе для старшеклассников появятся песни групп The Beatles, ABBA, Pink Floyd, Элвиса Пресли и Владимира Высоцкого.

Российские школьники будут изучать песни Queen и Nirvana: Минкультуры утвердило новые рекомендации для школьников. Так, в программе для старшеклассников появятся песни групп The Beatles, ABBA, Pink Floyd, Элвиса Пресли и Владимира Высоцкого.Эта методичка — часть нового образовательного проекта "Культурный норматив школьника". Идея — в том, чтобы познакомить школьников с лучшими образцами культуры. Делать это будут на факультативных занятиях, посещение которых добровольное, передает телеканал "Россия 24".Кроме музыки подборка включает и другие направления: литература, изобразительное искусство, народная культура, театр и кинематограф. Учеников младших классов познакомят с оперой "Руслан и Людмила" и балетом Чайковского "Щелкунчик". В средней школе будут смотреть фильмы "Иваново детство" Андрея Тарковского и "Список Шиндлера" Стивена Спилберга. Проект уже тестируется в 11 регионах России.