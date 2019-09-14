Женская сборная России по волейболу провела первую игру на Кубке мира, который стартовал в японской Иокогаме. Россиянки встречались с соперницами из Камеруна и добились уверенной победы в трех партиях со счетом 25:14, 25:15, 25:10.

Женская сборная России по волейболу провела первую игру на Кубке мира, который стартовал в японской Иокогаме. Россиянки встречались с соперницами из Камеруна и добились уверенной победы в трех партиях со счетом 25:14, 25:15, 25:10.Самыми результативными игроками в составе нашей команды стали Ирина Воронкова и Ирина Королева, набравшие по 13 очков.Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 15 сентября. Они сыграются со сборной Японии. Встреча начнется в 13:20 по московскому времени.