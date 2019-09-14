Наставник действующих чемпионов России по футболу из питерского Зенита Сергей Семак после победы своей команды над тульским Арсеналом в матче премьер-лиги (3:1) отметил, что победа хозяев была вполне заслуженной, обратив внимание на то, что зенитовцы сумели собраться после пропущенного гола.

Наставник действующих чемпионов России по футболу из питерского "Зенита" Сергей Семак после победы своей команды над тульским "Арсеналом" в матче премьер-лиги (3:1) отметил, что победа хозяев была вполне заслуженной, особо обратив внимание на то, что зенитовцы сумели собраться после незабитого пенальти и пропущенного гола."Что касается первого тайма, то пару моментов мы организовали у своих ворот сами, — цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - В атаке выглядели получше, забили. Смогли бы еще — было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность. Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова".По словам главного тренера питерцев, его команда одержала заслуженную победу: "Сейчас кто-то выглядит лучше, кто-то хуже, так что мы смотрим, кто, где и сколько может играть, разбираемся с состоянием игроков".Семак, отвечая на вопрос о невысоких скоростях игроков "Зенита", отверг мысль о том, что его команда держала в голове предстоящий матч Лиги чемпионов: "Нет, у игроков в головах следующего матча точно не было. Только у тренеров, да и то потому, что мы уже что-то смотрели, готовили. Игроки же готовятся к конкретной игре, которая идет следующей"."А по скоростям — сложно вскрывать такую оборону в пять защитников. Перед матчем я говорил, что для того, чтобы ее вскрыть, нужны те, кто может обыграть одного-двух, создать остроту. Плотность большая, проходить непросто, отсюда и такая скорость", — отметил наставник "сине-бело-голубых".Тренеру задали вопрос о том, как он выбирает игрока, бьющего пенальти, памятуя о том, что Азмун не забил 11-метровый, а второй уже пробивал Дриусси: "У нас всегда есть те, кто бьет, есть план на каждую игру. Они это знают. В зависимости от того, кто себя лучше чувствует, игроки принимают решение уже на поле. Понятно, что Артем [Дзюба] с Сердаром — пенальтисты. К сожалению, у Азмуна не получилось, но ничего страшного".