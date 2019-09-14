В автобусе ПАЗ, столкнувшемся лоб в лоб с грузовиком MAN в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, находились 35 человек, включая водителя. Такие данные приводит Главное управление МВД России по региону.

В автобусе "ПАЗ", столкнувшемся лоб в лоб с грузовиком MAN в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, находились 35 человек, включая водителя. Такие данные приводит Главное управление МВД России по региону.В результате аварии погибли семь человек, 28 получили травмы. Автобус предположительно не был оборудован ремнями безопасности, передает ТАСС со ссылкой на представителя регионального главка МВД.Один из пострадавших — мальчик 2012 года рождения, у него тупая травма живота и ссадина лица, его состояние не является критическим, рассказали в правительстве области. Ребенок находится в больнице.Среди семи погибших — пять женщин и двое мужчин, это водители столкнувшихся транспортных средств. В грузовике MAN ехал только водитель. По информации ГИБДД, аварию спровоцировал водитель грузовика MAN: он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу автобусом.Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило по факту аварии уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбудило Следственное управление Управления МВД по Ярославской области.Минздрав РФ держит ситуацию с пострадавшими в ДТП в Ярославской области на контроле. По сообщению ведомства, об эвакуации пострадавших в федеральные медучреждения в данный момент речи не идет — региональный Минздрав справляется собственными силами.