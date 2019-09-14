Матчем между клубами Амьен и Лион стартовала программа 5-го тура чемпионата Франции по футболу в Лиге 1. Гости играли в пятницу потому, что им 17 сентября предстоит начать борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов против питерского Зенита. Лион вел 2:1, но упустил победу.

Матчем между клубами "Амьен" и "Лион" стартовала программа 5-го тура чемпионата Франции по футболу в Лиге 1. Гости играли в пятницу потому, что им 17 сентября предстоит начать борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов против питерского "Зенита". "Лион" вел 2:1, но упустил победу."Амьен", который плетется в глубине турнирной таблицы, провел очень неплохой домашний матч. Во-первых, хозяева открыли счет благодаря голу Жалле. А во-вторых, они сумели отыграться после того, как Дембеле сделал голевой дубль в их ворота. И забил "Амьен" свой второй гол в компенсированное время: отличился Бодмер.Игра показала, что в обороне у "Лиона" имеются проблемы. Однако при этом идущий на 6-м месте в таблице "Олимпик" забил больше всех в Лиге 1: 12 голов после пяти матчей. И это при том, что на счету лионцев две победы, две ничьих и одно поражение. Похоже, что тренерскому штабы "Зенита" будет над чем подумать перед выездом во Францию.