Полицейские УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести Пуляева Максима Юрьевича, 1973 года рождения...

Полицейские УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивают пропавшего без вести Пуляева Максима Юрьевича, 1973 года рождения, житель города Троицка, который 12 сентября текущего года ушел из дома к родственникам в поселение Десеновское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, ходит сгорбившись в спинеБыл одет: в джинсовую куртка светло-голубого цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки темно-синего цвета, футболку, на руке серебряный перстень с черным камнем.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02; или в службу «102» (cмобильного – 112)Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79