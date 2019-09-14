Популярная телеведущая регулярно посещает спортзал. Тина Канделаки рассказала, что предпочитает ежедневные тренировки сексу.

Популярная телеведущая регулярно посещает спортзал. Тина Канделаки рассказала, что предпочитает ежедневные тренировки сексу.На странице в Instagram знаменитость разместила фотографию, где она позирует на лестнице отеля. Телеведущая запечатлена в черной майке, спортивных штанах и кроссовках. Волосы она завязала в пучок.В подписи к посту журналистка рассуждает о непростом темпе жизни современного человека. Ежедневно каждый человек сталкивается с огромным потоком задач на работе, что в итоге отрицательно влияет на его психическое здоровье. Он становится "более возбудимым и раздерганным".Чтобы эта неврастения не переросла в психозы или депрессию, человек должен заниматься активной деятельностью. "Нам крайне важна деятельность, которая позволяет организму вырабатывать и накапливать дофамин, который отвечает за ощущение удовольствия", – подчеркнула .Одним из источников дофамина является секс. Однако, по мнению журналистки, занятие любовью вряд ли поможет стабилизировать эмоциональное состояние. "Секс по расписанию едва ли возможен даже с глубоко любящим вас человеком", – добавила она.Тина Канделаки уверена, что именно спорт может быть источник "правильных гормонов". Поэтому знаменитость старается тренироваться вне зависимости от того, где она находится. Кроме того, телеведущая тщательно следит за своим питанием. Именно благодаря этому ей удается сохранить свою психику.