Возле Крымского моста произошло трагическое происшествие. На место выехали следователи.

Возле Крымского моста произошло трагическое происшествие. На место выехали следователи.В пятницу, 13 сентября, на строительной площадке одного из железнодорожных подходов к Крымскому мосту погиб рабочий. По предварительной версии, на него обрушился тоннель.По факту случившегося проводится проверка. Работники компании застройщика уже связались с родственниками погибшего и пообещали оказать всю необходимую помощь, передает "" со ссылкой на пресс-службу инфоцентра "Крымский мост".Материал дополняется.