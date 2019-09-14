11 сентября Народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год. Этому событию посвятили один из дней музыкального фестиваля Бархатный сезон, который открылся в гранд-отеле Жемчужина. Корреспондент Дни.ру встретился там с вдовой певца, его дочерью и внучкой.

11 сентября Народному артисту Советского Союза Иосифу Кобзону исполнился бы 81 год. Этому событию посвятили один из дней музыкального фестиваля "Бархатный сезон", который открылся в гранд-отеле "Жемчужина". Корреспондент "Дни.ру" встретился там с вдовой певца, его дочерью и внучкой.Родные артиста поучаствовали в посадке оливкового дерева в память об Иосифе Давыдовиче, который пел на открытии "Жемчужины" в 1973 году. И заложили тем самым новую рощу. 68-летняя Нелли Михайловна взяла в руку лопату, 42-летняя дочь Наталья и 17-летняя внучка Мишель – лейки. Было видно, что вдове Кобзона тяжело говорить – она заплакала, когда возле дерева из динамиков зазвучал голос ее великого мужа...."Незадолго до ухода Иосифа Давыдовича, мы с семьей ездили в Израиль, в парк, где посажены все библейские растения, – рассказала Нелли Михайловна. – И там мы тоже сажали оливковое дерево – символ изобилия, бессмертия. Оно там прижилось. Надеюсь, что и сочинское пустит корни".В "Жемчужине" Нелли Кобзон с супругом бывала часто. Но в этом году она впервые тут отдыхает тут без него. "Конечно, мне было очень тяжело, – призналась вдова артиста. – Я все ходила и вспоминала, где мы с Иосифом поднимались по лестнице, где обедали, где сидели, где выходили погулять. Тут все помнит Иосифа. Мы ведь ездили сюда почти 30 лет на "Кинотавр", да и так. Но, что поделать..."А вечером Нелли Михайловна с семьей на правах почетных гостей посетила церемонию открытия музыкального фестиваля "Бархатный сезон". Когда на сцену вышла Валентина Легкоступова, вдова Кобзона не смогла усидеть на месте и пустилась в пляс под легендарную "Ягоду-малину". "Это ведь одна из любимых учениц Иосифа Давыдовича", – улыбалась счастливая Нелли Кобзон.Действительно, с 1985 по 1990 годы Легкоступова занималась в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных в Москве на отделении эстрадного вокала профессора Иосифа Кобзона. Он научил ее культуре пения, гигиене вокала и многим артистическим приемам, которые пригождаются и кормят по сей день.