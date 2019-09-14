Телеведущая сообщила поклонникам страшную новость. Анфиса Чехова потеряла близкого человека.

Телеведущая сообщила поклонникам страшную новость. Анфиса Чехова потеряла близкого человека.В пятницу, 13 сентября, скончался отец телеведущей. Знаменитость до сих пор не может прийти в себя. Анфиса Чехова призналась, что длительное время состояла в напряженных отношениях с родственником, однако несмотря на все конфликты она все равно любит его и благодарна ему за жизненные уроки."Сегодня не стало моего папы... У нас были сложные отношения, но я любила его... Спасибо тебе, папочка, за Жизнь, за мой характер, за все, даже самые сложные уроки! Ты всегда будешь жить в моем сердце и течь по моим венам!", – поделилась популярная телеведущая.Трагический пост знаменитость сопроводила архивной фотографией, на которой она запечатлена с отцом. На черно-белом снимке маленькая Анфиса Чехова сидит на коленях у родственника. Мужчина обнимает девочку и просит ее посмотреть в объектив.Свои соболезнования выразили коллеги и поклонники актрисы. Телеведущая Лера Кудрявцева призвала быть сильной: "Ох, Анфисон держись моя птичка". Не смогла пройти мимо известия и артистка Агата Муцениеце. "Мои соболезнования, крепись!", – написала она.