Создание генеалогического древа - процесс сложный, предупредил увлеченных историей своей семьи председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин.

Создание генеалогического древа — процесс сложный, предупредил увлеченных историей своей семьи председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин. Как рассказал ученый в интервью "Российской газете", придется посидеть в архивах и обратиться за советом к участникам родословных обществ.Рассказы старших родственников могут увести поиски корней рода даже за границу, пояснил Мосин. Дополнительную сложность исследованиям придаст необходимость расшифровать старинные записи. В случае успеха любитель истории сможет выяснить, из какой местности его предки и чем они занимались несколько сотен лет назад.Мосин предупредил, что существует опасность нарваться на мошенников, торгующих "липовыми" родословными.