Ребята продемонстрировали умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным дорожным условиям.

13 сентября в Петушинском районе прошел ставший традиционным ежегодный районный конкурс Юных Инспекторов Движения «Безопасное колесо», организованный сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно со специалистами Управления образования. Мероприятие, направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, прошло на базе МБОУ СОШ № 2 г.Петушки. К участию в соревновании 56 учеников из 14 школ района подошли ответственно, придумав названия, форму и девиз команд.Конкурс включал в себя несколько этапов, в том числе, на знание Правил дорожного движения, оказание первой доврачебной медицинской помощи, велоэстафета в условиях мобильного городка.Юные инспекторы движения показали свое мастерство в фигурном вождении велосипеда на одном из любимых этапов – «Автогородок», применив полученные знания и навыки безопасного поведения на дороге. Ребята продемонстрировали умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным дорожным условиям.Все ребята успешно справились с теоретическим заданием на знание Правил дорожного движения.Участники конкурса продемонстрировали свои знания по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, ответив на вопросы.По окончании районного конкурса «Безопасное колесо - 2019» инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Петушинскому району капитан полиции Евгения Сычева вручила командам грамоты и памятные подарки, а также пожелала и дальше сохранять интерес к изучению правил дорожного движения. Призовое первое место заняла команда МБОУ СОШ № 1 г. Покров.Конкурс «Безопасное колесо» прошел вначале нового учебного года и сотрудники ОГИБДД надеются, что навыки, приобретенные в процессе подготовки к конкурсу, не пройдут даром. Ведь ребята, прошедшие школу ЮИД – это настоящие, грамотные участники дорожного движения, пропагандирующие безопасного поведения на дорогах.