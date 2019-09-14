Собственница жилого помещения поставила на миграционный учет по месту своего проживания иностранных граждан...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в организации незаконной миграции.Участковыми уполномоченными полиции в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было выявлено, что собственница жилого помещения поставила на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов в Гагаринском переулке иностранных граждан. При этом она достоверно знала, что вышеуказанные граждане по данному адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им не было предоставлено.Полицейские задержали по вышеуказанному адресу подозреваемую - 50-летнюю москвичку, являющуюся собственницей данного жилого помещения.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60