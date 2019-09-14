Он успешно прошёл этап слепых прослушиваний нового сезона популярного музыкального конкурса

Он успешно прошёл этап слепых прослушиваний нового сезона популярного музыкального конкурсаИзвестный владимирский актёр и режиссер 73-летний Владимир Лаптев спел на этапе слепых прослушиваний песню Александра Вертинского «Маленький креольчик».Из четырёх членов жюри конкурса к Лаптеву повернулся Михаил Боярский. Боярский поблагодарил владимирца за выбор репертуара и замечательное исполнение: «Потенциал очень серьёзный. Будем работать!».До Владимира Лаптева в шоу «Голос» на Первом канале участвовали солист группы «Рекорд Оркестр» Тимофей Копылов, рок-музыкант Захар Усенко и певица Дарья Шигина.