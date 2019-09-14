Матчем в Китае между местным клубом Куньлунь Ред Стар и челябинским Трактором стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости сумели добиться победы со счетом 2:1.

Матчем в Китае между местным клубом "Куньлунь Ред Стар" и челябинским "Трактором" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости сумели добиться победы со счетом 2:1.В составе команды из Челябинска отличились Эндрю Кейлоф (19-я минута) и Ессе Виртанен (38-я). У хозяев льда единственная шайба оказалась на счету Спенсера Фу (60-я).Уже завтра, 15 сентября, соперники встретятся вновь. Встреча также пройдет в Шэньчжэне.