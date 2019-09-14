Известная исполнительница разместила постельную фотографию. Пост вызвал неоднозначную реакцию.

Известная исполнительница разместила постельную фотографию. Пост вызвал неоднозначную реакцию.В кадре звезда сидит на постели в ночной сорочке. Несмотря на то что певица проснулась недавно, она уже успела подвести глаза карандашом и накрасить ресницы. "С добрым утром", – обратилась Алла Пугачева к своим подписчикам.Многие пользователи признались, что пришли в испуг от увиденного. "Блин! Зачем же так пугать с утра?", "Господи! Что с вами?", "Баба Алла, не пугайте с утра", "Хватит уже нас пугать!", – написали комментаторы.За Примадонну вступились поклонники. Они отметили, что звезда прекрасно выглядит. "Вы великолепная женщина", "Вы такая красивая, искренняя, нежная, настоящая", "Настроение подняли на все выходные!", – делились мыслями подписчики.Материал дополняется.