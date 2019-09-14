Роман Евгения Ромашова и Юлии Белой сложно назвать
идеальным. Участники шоу Дом-2 позволяют в отношении друг друга
рукоприкладство и оскорбления. Даже знаки внимания у этой пары выглядят как
издевательства.
Роман Евгения Ромашова и Юлии Белой сложно назвать
идеальным. Участники шоу "Дом-2" позволяют в отношении друг друга
рукоприкладство и оскорбления. Даже знаки внимания у этой пары выглядят как
издевательства.
В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. В кадре
звезда шоу "Дом-2" Евгений Ромашов угощает возлюбленную Юлию Белую тортиком, а точнее
размазывает десерт по ее лицу.
"Хозяюшка, ты моя хозяюшка", – приговаривает Евгений, покрывая
избранницу сладким кремом.
После Ромашов говорит Белой, что она выглядит ужасно.
Подводит ее к зеркалу и отпускает пошлую шуточку.
Удивительно, но Юлия реагирует на происходящее без негатива.
Она смеется и пытается поцеловать Евгения.
Поклонники были шокированы увиденным. Многие не
понимали, почему Белая прощает Ромашову такие оскорбительные выходки. Сюрприз с тортом зрители посчитали унизительным.
"Белая стала как-то хуже выглядеть. Забитая/замученная своим
мужиком. Зачем терпеть эти издевательства? (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она действительно не догоняет , что он над ней стебется?", "Он ее
оскорбляет а она делает вид что это все шутка, так сказать мимо ушей пропускает
эти словечки типа, омерзительна, ты за балдахином такая же, хотя я уверена что
ей это обидно очень, почему она его не пошлет непонятно", – рассуждают фанты
.