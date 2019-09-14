Роман Евгения Ромашова и Юлии Белой сложно назвать идеальным. Участники шоу Дом-2 позволяют в отношении друг друга рукоприкладство и оскорбления. Даже знаки внимания у этой пары выглядят как издевательства.

Роман Евгения Ромашова и Юлии Белой сложно назватьидеальным. Участники шоу "Дом-2" позволяют в отношении друг другарукоприкладство и оскорбления. Даже знаки внимания у этой пары выглядят какиздевательства.В Сети появился анонс очередного выпуска телестройки. В кадрезвезда шоу "Дом-2" Евгений Ромашов угощает возлюбленную Юлию Белую тортиком, а точнееразмазывает десерт по ее лицу."Хозяюшка, ты моя хозяюшка", – приговаривает Евгений, покрываяизбранницу сладким кремом.После Ромашов говорит Белой, что она выглядит ужасно.Подводит ее к зеркалу и отпускает пошлую шуточку.Удивительно, но Юлия реагирует на происходящее без негатива.Она смеется и пытается поцеловать Евгения.Поклонники были шокированы увиденным. Многие непонимали, почему Белая прощает Ромашову такие оскорбительные выходки. Сюрприз с тортом зрители посчитали унизительным."Белая стала как-то хуже выглядеть. Забитая/замученная своиммужиком. Зачем терпеть эти издевательства? (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она действительно не догоняет , что он над ней стебется?", "Он ееоскорбляет а она делает вид что это все шутка, так сказать мимо ушей пропускаетэти словечки типа, омерзительна, ты за балдахином такая же, хотя я уверена чтоей это обидно очень, почему она его не пошлет непонятно", – рассуждают фанты