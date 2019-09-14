Украинский лидер Владимир Зеленский собирается сделать свою страну мощной кинематографической державой, наладив весь процесс – от съемок до дистрибуции, построить сеть кинотеатров. Украинские кинематографисты должны реализовать себя, написал он в Facebook в День украинского кино

Украинский лидер Владимир Зеленский собирается сделать свою страну мощной кинематографической державой, наладив весь процесс – от съемок до дистрибуции, построить сеть кинотеатров. Украинские кинематографисты должны реализовать себя, написал он в Facebook в День украинского кино.На неделе парламент предварительно одобрил закон о рибейтах – частичном возмещении затрат на производство. Его окончательное утверждение сделает Украину открытой для мировой киноиндустрии, здесь будет выгодно снимать кино, а украинские продюсеры получат миллионные инвестиции и неоценимый опыт.Украинские режиссеры, продюсеры, актеры получат возможность делать две замечательные вещи – снимать кино и жить, добавил Зеленский.