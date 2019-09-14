В Иркутске завершился Международный фестиваль академической музыки. На сцене лучшие из лучших и сам маэстро Денис Мацуев. Вырученные от концерта средства пойдут на помощь пострадавшим от наводнения в Тулуне. Для гостей фестиваля Мацуев подготовил сюрприз - исполнил самую загадочную сонату Бетховена.

"Звезды на Байкале" дали финальный концерт. В Иркутске завершился Международный фестиваль академической музыки. На сцене лучшие из лучших и сам маэстро Денис Мацуев. Вырученные от концерта средства пойдут на помощь пострадавшим от наводнения в Тулуне. Для гостей фестиваля Мацуев подготовил сюрприз — исполнил самую загадочную сонату Бетховена.Без любви нельзя выходить на сцену. Не важно, в концертном фраке или в повседневной рубашке. Денис Мацуев репетирует с российским молодежным симфоническим оркестром будущий разговор со зрителем на языке Чайковского, Рахманинова и Бетховена.На сцене — сотня талантливых музыкантов, которых специально отбирали по всей стране в единый оркестр. Их возраст — от 22 до 28 лет. Не смотря на то, что коллективу год, ребята успели сыграть с великими метрами мирового масштаба: Валерием Гергиевым, Владимиром Федосеевым, Александром Сладковским. В рамках фестиваля "Звезды на Байкале" они отыграли шесть программ, в том числе — с главной звездой фестиваля."Очень интересно, — признается Старшинов Максим, участник молодежного национального симфонического оркестров России, играющий на тромбоне. — Потому что он каждый концерт он играет по разному. Никогда не играет одинаково. Это нравится и музыкантам, и дирижерам, и это чувствуется. Энергия, которую он дает — мы получаем. Стараемся так же отдать".Свою годовщину молодежный симфонический оркестр отметил в Иркутске. А свой первый большой концерт дал год назад в Москве именно с Денисом Мацуевым.Маэстро клавиш провел сольный благотворительный концерт. В зале аншлаг. Вырученные средства пойдут на восстановление пострадавших от наводнения территорий Иркутской области. "История с благотворительным концертом доказывает еще раз, что талант Дениса мацуева в его чувствах, — говорит Наталья Кудинова, жительница Иркутска. — Он понимает не только радость, но и боль".В музыкальной программе Дениса Мацуева до этого момента было 25 сонат Бетховена. Для земляков он подготовил сюрприз. На иркутской сцене впервые прозвучала 32 соната Бетховена в исполнении метра. "Это последняя соната Бетховена, которую я никогда не играл, — рассказывает маэстро. — И уже по давней традиции я играю многие свои премьеры именно у себя дома. Это своеобразный знак суеверия".Завершили ежегодный музыкальный фестиваль ярким тандемом российского национального молодежного Симфонического оркестра под управлением дирижера Димитриса Ботиниса и Дениса Мацуева.Пятнадцатый, юбилейный международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" организаторы планируют сделать намного масштабней не только по количеству приглашенных артистов, но и по длительности. Он будет проходить в течение трех недель.