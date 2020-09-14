Водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП, после чего сбил 79-летнюю женщину.

Смертельное ДТП в Муроме.По предварительной информации регионального УМВД, в воскресенье,13 сентября, около 19.55 на улице Набережная, в районе дома №32 19-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП, после чего сбил 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пенсионерка скончалась на месте происшествия.