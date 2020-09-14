Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках празднования Международного дня грамотности во Владимирской областной научной библиотеке 15 сентября 2020 года в 17:30 состоится ХXII Общегородской диктант. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Все участники ХXII Общегородского диктанта получат памятные сертификаты. Итоги публикуются на сайте областной научной библиотеки (library.vladimir.ru) и Педагогического института (phil.vlsu.ru) на условиях анонимности (под порядковыми номерами). Текст подбирают и озвучивают опытные преподаватели кафедры русского языка Педагогического института ВлГУ. Написать Общегородской диктант можно не только в областной научной библиотеке, но и удалённо в режиме онлайн.Для этого нужно скачать фирменный бланк общегородского диктанта на сайте библиотеки и распечатать его, а 15 сентября включить прямую трансляцию диктанта и написать текст диктанта от руки на фирменном бланке. На следующий день, т.е. 16 сентября, необходимо принести свой диктант в научную библиотеку с 10:00 до 14:00 и получить персональный порядковый номер, либовыслать отсканированный текст в формате jpg по адресуне позднее следующего дня, т.е.16 сентября, до 14:00.В ответном письме на указанную электронную почту получить персональный порядковый номер и сертификат участника диктанта.