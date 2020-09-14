За что владимирским артистам вручили военные удостоверения?

В минувшее лето труппа Областного академического театра драмы столкнулась с тяжёлыми испытаниями.Проверка на прочностьКогда власти ещё не сняли коронавирусные ограничения, сорвавшие репетиции и спектакли, на главной сцене произошёл страшный пожар. Огонь испепелил недавно отремонтированные интерьеры, нанёс серьёзный ущерб дорогостоящему оборудованию. Изнутри учреждение напоминало масштабную декорацию постапокалиптического фильма. Для артистов, считающих родной театр сакральным местом, это событие стало болезненным ударом. Но, как гласит народная мудрость - всё, что нас не убивает, делает сильней. Истинные профессионалы своего дела мобилизовали усилия и всё же вышли к зрителям. В августе актёры драмтеатра провели для изголодавшихся по культурной жизни жителей региона серию спектаклей под открытым небом.В этом месяце они откроют новый 172-й театральный сезон, правда, пока их «вотчину» не отремонтируют (а случится это, судя по всему, ещё не скоро) спектакли будут давать на чужих сценах, в том числе столичных.- Слышала, что недавно наши артисты выступили в Москве на площадке Центрального музея Великой Отечественной войны, - пишет наша читательница Наталья Соколова. - После спектакля им вручили почётные награды. Очень сожалею, что не могла наблюдать это воочию. Расскажите, как проходило мероприятие?Столичной публике владимирские актёры продемонстрировали свой «фирменный» спектакль «Молодая гвардия». Грандиозная театральная постановка культового романа Александра Фадеева рассказывает историю краснодонских комсомольцев-подпольщиков, погибших в борьбе с фашистами. Её премьера состоялась уже 5 лет назад. Наши артисты показывали спектакль в самых разных географических локациях - от собинского ДК до территории группировки войск Вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике... Заслуженные овации «Молодая гвардия», которую поставил талантливый режиссёр Владимир Кузнецов, предопределила рождение международного патриотического проекта «Молодая гвардия шагает по стране. Живите за нас!». Благодаря этой акции в 2016-2018 годах наши артисты показывали спектакль по всей России от Санкт-Петербурга - до Севастополя, от Москвы - до Владивостока, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Спектакль посмотрели более 30 тыс. зрителей, в том числе моряки Черноморского флота в Севастополе, Балтийского флота - в Кронштадте, Тихоокеанского флота - во Владивостоке.В этот раз «Молодая гвардия» увенчала финал международного патриотического проекта «От общей победы - к общему миру!». Патриотическая акция успешно прошла по многочисленным городам России, в том числе по войсковым частям Вооружённых сил РФ и космодрома «Восточный». На всех площадках маршрута провели массовые мероприятия, где знаковым событием стало действие по разворачиванию масштабной копии Знамени Победы общей площадью 200 кв. метров и Георгиевской ленты общей площадью 2100 кв. метров.- Искренние слова благодарности за впечатляющую постановку, за глубокое проникновение и в материал, и в сердца зрителей. Лучше о патриотизме не сказать, - обратился к творческому коллективу драмтеатра губернатор Владимир Сипягин, лично присутствовавший на московском спектакле. - Я горжусь нашим областным драматическим театром! В эти трудные времена мы будем вместе: обязательно решим вопросы, связанные с восстановлением театра после пожара, потому что это наша общая беда! И это одна из первоочередных задач, которую я держу на личном контроле.Артистам и директору Владимирского драмтеатра вручили удостоверения «Ветеран боевых действий» за то, что в феврале прошлого года они представили спектакль «Молодая гвардия» группировке вооружённых сил Российской Федерации в Сирийской арабской республике.Кстати: Директор Областного департамента культуры Алиса Бирюкова: - Спектакль «Молодая гвардия» - лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы за 2015 год, а также обладатель бронзы XIII Международного театрального форума «Золотой витязь».Илья МорозовФото с сайта zebra-tv.ru