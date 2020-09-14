Основная цель его участников – доказать, что на газе можно проехать весьма большие расстояния.

В воскресенье, 13 сентября, через Владимир прошёл маршрут автопробега на газомоторном топливе «Санкт-Петербург – Мирный». Основная цель его участников – доказать, что на газе можно проехать весьма большие расстояния. Инициатором автопробега выступило Правительство Республики Саха (Якутия). Маршрут проходит по территории 33 населённых пунктов 21-го региона страны. 11 сентября участники стартовали из Санкт- Петербурга, в город Мирный они рассчитывают прибыть 2 октября. Маршрут проходит черезНижний Новгород, Саранск, Ульяновск, Тольятти, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Тайшет, Братск, Усть-Кут и Ленск.Одну из остановок участники автопробега запланировали в столице Владимирской области. При этом на границе с Ивановской областью в знак солидарности с высоким потенциалом использования газомоторного топлива к ним присоединился и автомобиль из нашего региона, переоборудованный на газ.Во Владимирской областик колонне присоединился тягач Scania, серийно выпускаемый для работы на метане. В Уфе к автопробегу присоединится автобус «НефАЗ».Двигатели, работающие на метане, в 9 раз меньше загрязняют воздух. К тому же, этот вид топлива и экономически выгоднее для автовладельцев. Напомним, что наша область вошла в число 27 регионов страны, где . Частные и юридические лица, решившие перевести свой транспорт на газ, смогут компенсировать до 80 процентов своих затрат на мероприятия по переводу.