Колонна машин проедет через Суздаль и Владимир.

Автопробег «Отпуск на автомобиле» пройдет через Ивановскую область. Автомобилисты едут через пол России, чтобы агитировать водителей переходить на газомоторное топливо. Организаторы - компания «АЛРОСА» и Национальная газомоторная ассоциация, при поддержке правительства Якутии — особое внимание уделяют городам-участникам федерального проекта «Чистых воздух» национального проекта «Экология» и регионам, где производится транспорт на газомоторном топливе. И владимирский регион тоже попадает под эту категорию .Колонна отправилась по маршруту 11 сентября из Санкт-Петербурга. В воскресенье автомобилисты въехали в Ивановскую область, а в понедельник снова отправляются в дорогу. Маршрут охватывает 36 городов России. У нас участники авопробега посетят Суздаль и Владимир и двинутся в Нижегородскую область через Вязники и Гороховец. Впереди такие крупные точки, как Саранск, Ульяновск, Дмитровград, Тольятти, Октябрьский, Уфа, Миасс, Челябинск, Екатеринбург, Сухой Лог, Курган, с.Яман, Омск, Барабинск, Новосибирск, Новокузнецк, Кемерово, Ачинск, Красноярск, Канск, Тайшет, Тулун, Братск, Усть-Кут, Ленск.В местах остановок автопробега проходят встречи с производителями автомобильной техники на газе.