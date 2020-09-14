Выборы в рамках Единого дня голосования 13 сентября прошли спокойно, сообщила глава Общественной палаты России Лидия Михеева. По ее словам, все полученные с мест сообщения были отработаны.

Выборы в рамках Единого дня голосования 13 сентября прошли спокойно, сообщила глава Общественной палаты России Лидия Михеева. По ее словам, все полученные с мест сообщения были отработаны.Статистика Общественной палаты свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках в Единый день голосования, отметила Михеева. "Случаев, которые вызывали бы серьезную озабоченность, не было", – сказала глава ОП.По ее словам, вся полученная информация была отработана региональными общественными палатами. Всего ситуационный центр ОП зафиксировал 65 сообщений о конфликтных ситуациях во время голосования. При этом на горячую линию поступило рекордно малое число звонков – 12 из восьми регионов, уточнила Михеева.Вместе с тем она отметила рост числа общественных наблюдетелей, который были подготовлены ОП вместе с региональными палатами. В прошлом году за ходом Единого дня голосования следили около 40 тысяч человек, в этом – более 57 тысяч, ее слова "Интерфакс".В свою очередь зампред Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич сообщил о порядка трех тысяч фейков о ЕДГ-2020. Их выявили за неполные две недели мониторинга, добавил он.Малькевич констатировал, что нарушений в ходе голосования стало меньше. Вместе с тем в информационном пространстве, в особенности в соцсетях, было замечено большое количество недостоверной и провокационной информации, рассказал общественник.Некоторые из фейков были направлены на дестабилизацию обстановки в том или ином регионе, пояснил Малькевич. "Курс, который мы видим, взятый фейкометами, он направлен на делегиматизацию выборного процесса, на подрыв доверия к избирательной системе", – общественника РАПСИ.Единый день голосования – 2020 прошел в воскресенье, 13 сентября. В его рамках состоялись выборы глав 20 регионов, а в 11 субъектах избиратели голосовали за новый состав законодательных собраний. Уверенную победу на всех выборах одержали представители .