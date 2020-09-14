За сезон дорожники отремонтировали 45 объектов , еще 17 объектов пока в работе.

К сентябрю дорожники досрочно завершили участок дороги «Владимир-Юрьев- Польский- Переславль-Залесский». Его ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Качество работ проверили врио заместителя губернатора Роман Годунин вместе с директором Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Алексеем Косиловым.Дорожные рабочие летом трудились на участке длиной больше 20 км. Стоимость работ составила 25 млн рублей.- Обновленный участок, который расположен на въезде в город. Кроме того, данная трасса соединяет несколько населённых пунктов Владимирской и Ярославкой области. Работы были завершены раньше запланированных сроков, уверен, что с надлежащим качеством», – прокомментировал поездку Роман Годунин.Всего в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны отремонтировать 46 участков на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. Еще 17 объектов приведут в порядок на сэкономленные по результатам проведения конкурса.По информации пресс-службы Владимирской области, в 2021 году в рамках реализации проекта планируется отремонтировать 62 км дорог регионального или межмуниципального значения и 21,5 км автомобильных дорог местного значения. На эти объекты выделят 576 млн рублей из федерального бюджета, 381 млн рублей из областного и 76,5 млн рублей – из местных бюджетов.