Букмекер является своеобразным посредником между беттером и миром ставок.

Как выбрать букмекерскую контору

От него зависит величина коэффициентов, ширина линии и количество возможных исходов для заключения пари. В случае выбора неподходящей БК, вы можете не только снизить уровень возможной прибыли, но рискуете и вовсе потерять все средства, находящиеся у вас на счете. Мы расскажем об аспектах выбора букмекерской конторы и о том, как не отдать свои деньги мошенникам.

Легальная или нелегальная БК

Всех букмекеров в сети глобально можно подразделить на две категории: легальные и нелегальные. В первом случае вы работаете с компанией, прошедшей регистрацию на территории Российской Федерации. Преимущества такого варианта очевидны: ваши права будут защищены российскими законами, поэтому конторе вряд ли удастся обмануть вас. С другой стороны, с каждого выигрыша вам придется уплачивать 13% налогов, что существенно снизит уровень прибыли. Кроме того, даже в законных конторах используются уловки, позволяющие забирать средства у пользователей.

В качестве альтернативы можете выбрать нелегального букмекера. Почти все лицензированные БК прежде работали в данном сегменте. Более того, их офшорные версии до сих пор функционируют, однако для получения доступа к ним нужно пользоваться зеркальными ссылками или VPN. Примером такой компании является букмекерская контора Олимп.Чаще всего нелегальные букмекеры предлагают куда более высокие коэффициенты и широкую линию, однако взамен вы рискуете потерять деньги из-за мошеннических действий.

Линия и коэффициенты

От котировок напрямую зависит уровень прибыли. В случае ставок по низким коэффициентам вы будете регулярно терять небольшую часть от возможного дохода. Впоследствии высокая маржа сформирует достаточно большую сумму, которую вы могли бы получить, играя в другой БК. Аналогичная ситуация касается ширины линии. Чаще всего валуйные коэффициенты встречаются в низших лигах и минорных соревнованиях, поэтому букмекеры предпочитают ограничивать доступ к ним, страхуясь от профессиональных игроков. Тем не менее, именно там кроется максимально возможная прибыль со ставок.

Выплата денег

Финансовые вопросы также касаются выплаты средств. В первую очередь стоит обратить внимание на количество доступных методов для осуществления транзакций, максимальные сроки для перевода. Чаще всего эти аспекты зависят от легального или нелегального статуса БК, ее работы с определенным ЦУПИС. Перед выбором букмекера ознакомьтесь с отзывами ее реальных клиентов. Особое внимание уделите фактам бесконечной верификации, так как именно таким образом букмекер чаще всего препятствует получению выигрыша игроком.