"чего-хочет-суздаль.рф" - платформа для жителей и туристов, которым небезразличен облик исторического города.

Количество идей об изменении Суздаля перевалило за сотню. "чего-хочет-суздаль.рф" - платформа для жителей и туристов, которым небезразличен облик исторического города.Сайт чего-хочет -суздаль .РФ был создан, чтобы узнать мнение жителей города , а каким они его видят. Оно будет учитываться при создании дизайн-кода города. Предложить свои идеи можно на сайте - например, указать, какими элементами Суздаля можно гордиться, а что, наоборот, портит вид города. В последних пожеланиях жителей - сделать "Парк 1000-летия города" современным и составить расписание и схему движения автобусов на остановках. Напомним, дизайн-код — один из самых важных документов, необходимых для формирования безопасной, стилистически единой городской среды. Он регламентирует практически всё, от габаритов вывесок до подходов к размещению уличных объектов. А еще дизайн-код защитит город от растяжек и рекламы, не соответствующих стилю Суздаля.