Александр Лукашенко и Владимир Путин разговаривают один на один. Главной темой стала дальнейшая судьба Белоруссии в условиях сложившегося хаоса.

Александр Лукашенко и Владимир Путин разговаривают один на один. Главной темой стала дальнейшая судьба Белоруссии в условиях сложившегося хаоса.В понедельник, 14 сентября, белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе беседы Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии.По его словам, в сложившейся ситуации главное – не переходить "красную черту". При этом белорусский лидер подчеркнул, что Путину это знакомо как никому другому."Вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это белорусам", – приводит речь Лукашенко RT в своем телеграм-канале.В ходе беседы зашла речь об изменении белорусской конституции. Ранее Лукашенко неоднократно говорил об этом, в том числе в адрес оппозиции. Владимир Путин назвал логичным и целесообразным предложение начать работу в этом направлении.При этом Путин заявил, что белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране. Российский президент неоднократно призывал всех, особенно Запад, к политике невмешательства во внутренние дела республики.После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты и столкновения с правоохранителями. По официальным данным, победил Александр Лукашенко. Оппозиция и Запад не приняли итоги голосования. Против несогласных , резиновые пули. Более 6,7 тысячи человек были задержаны. Пострадали сотни человек. Трое погибли. Александр Лукашенко назвал ситуацию попыткой организации блиц-крига.