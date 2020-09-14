В Коврове нашли любителя шашлыков на балконе после публикации поста в соцсетях. В сообществах города оружейников появились фотографии пикника на балконе. Анонимный автор написал, что в

В Коврове нашли любителя шашлыков на балконе после публикации поста в соцсетях. В сообществах города оружейников появились фотографии пикника на балконе. Анонимный автор написал, что в местном общежитии мужчины жарят шашлыки на мангале даже не выходя на улицу. На публикацию отреагировали сотрудники МЧС и полиции. Правоохранители установили, что нарушение требований пожарной безопасности произошло в одном