С 15 по 19 сентября будут изменены некоторые маршруты движения общественного транспорта.

В связи с проведением «ВКС» ремонтных работ с 5.00 15 сентября до 24.00 19 октября будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Чайковского на участке от дома 30 до дома 40а. Сообщили сегодня в мэрии.Объезд транспорта будет осуществляться по улицам Даргомыжского, Стасова, Алябьева, Сурикова, Красноармейской, 9 Января, МОПРа, Казарменной.Также на это время будут изменены некоторые маршруты движения общественного транспорта.Троллейбусные маршруты:№ 7 - ул.Фатьянова - ул.В.Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Б.Московская - ул.Гагарина - ул.Мира - ВЭМЗ.№ 8 - ул.Балакирева - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - ул.Б.Московская - пр-кт Ленина.Автобусные маршруты:№ 18С - отправляется с ул.Балакирева.№№ 11С, 14, 20С, 21С, 23, 24С, 28, 29С:- на участке от пр-кта Ленина до пр-кта Строителей следуют по улицам Ново-Ямской пер., Казарменная, МОПРа, 9 Января, Красноармейская с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «Ново-Ямской переулок», «Улица Казарменная», «Михайловский пруд», «Улица 9-го Января», «Помпецкий переулок», «Военная поликлиника», «Школа № 16»;- на участке от пр-кта Строителей до пр-кта Ленина следуют по улицам Красноармейская, 9 Января, МОПРа, Казарменная, Ново-Ямская, Чайковского с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «Школа № 16», «Военная поликлиника», «Помпецкий переулок», «Улица 9-го Января», «Михайловский пруд», «Улица Казарменная», «Рябинка».№ 32 на участке от пр-кта Ленина до пр-кта Строителей и обратно следует по улицам Ново-Ямской пер., Казарменная, МОПРа, 9 Января, Красноармейская с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах«Ново-Ямской переулок», «Улица Казарменная», «Михайловский пруд», «Улица 9-го Января», «Помпецкий переулок», «Военная поликлиника», «Школа № 16».Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.АО «ВКС» приносит жителям Владимира извинения за доставленные неудобства.