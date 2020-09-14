Первая игра при зрителях на домашнем поле закончилась победой. “Торпедо” встретилось с подмосковным клубом Коломна. Матч прошел в рамках 6-го тура первенства ПФЛ среди команд группы 2.

Первая игра при зрителях на домашнем поле закончилась победой. “Торпедо” встретилось с подмосковным клубом Коломна. Матч прошел в рамках 6-го тура первенства ПФЛ среди команд группы 2. Играли черно-белые в родных стенах, поддержки со стороны болельщиков было достаточно. С первых же минут владимирские футболисты перешли в атаку. Активный прессинг привел в быстрым результатам. Уже на