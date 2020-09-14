Днем 14 сентября в Сочи начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Белоруссии проходит один на один, в атмосфере строгой секретности.

Днем 14 сентября в Сочи начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча президентов России и Белоруссии проходит "один на один", в атмосфере строгой секретности.Политолог Арсений Сивицкий рассказал, что в числе тем, которых коснутся Владимир Путин и Александр Лукашенко, будут погашение задолженностей за российский газ и рефинансирование белорусского долга. Главным пунктом повестки станет кризис в республике.По мнению эксперта, планы Минска и Москвы по решению конфликта диаметрально противоположные. Лукашенко собирается выйти на общенациональный диалог с подконтрольной оппозицией и провести реформу Конституции в ближайшие три-пять лет. Этот замысел полностью не устраивает Кремль.Как отметил Сивицкий, Москва не собирается ждать, когда Лукашенко вновь обведет всех вокруг пальца. План Кремля предусматривает добровольный уход Батьки с поста в течение года и приход оппозиции к власти. Также в стране будет осуществлен переход к парламентской республике."Лукашенко предложат добровольную отставку и переезд в Россию с персональными гарантиями и почестями как бывшему президенту", – выразил мнение политолог.Глава Белоруссии вряд ли согласится уйти с поста, что приведет к экскалации напряженности в республике. Риторика Минска приобретет антироссийский характер. Александр Лукашенко обвинит Россию в угрозе суверенитету и безопасности республики, добавил эксперт.В конце концов ситуация разрешится в пользу Москвы. Граждане Белоруссии и президенты стран Запада не поверят словам и будут привествовать вмешательство России. "Кремль может перейти к силовому сценарию смены режима в Минске", – допустил Сивицкий.