Лучший результат на дистанции 21 километр у Максима Черезова из Переславля-Залесского.

Владимирский полумарафон "Золотые ворота" собрал более двух тысяч спортсменов. Лучший результат на дистанции 21 километр у Максима Черезова из Переславля-Залесского. А среди женщин первой стала Наталья Волгина. Присоединилась к легкоатлетам и наш корреспондент Юлия Шувалова.Кажется, утреннюю зарядку не пропустил никто! Праздник здорового образа жизни и любовь к спорту заставила выйти на улицу тысячи людей и поболеть за легкоатлетов. Владимирский полумарафон "Золотые ворота" проходит уже в 4 раз.Андрей Шохин, глава администрации города Владимира: «Смотрите и погода отличная, и количество участников увеличивается с каждым годом. Уже более 70 регионов принимает участие в забегах. Первый старт, который был дан, традиционно побежали самые массовые ребята, наши школьники. Взрослые вместе с ними побежали».Самые юные участники полумарафона соревновались в дистанциях триста и шестьсот метров. Некоторые даже плакали, но не сдавались! Благодаря таким соревнованиям с юного возраста вырабатывается сила духа. Школьники бежали - 3 километра. Для Алексея Савкина - это первое большое расстояние. По его словам, бежать было непросто, но о том, чтобы сойти с дистанции даже не задумывался.Алексей Савкин, участник полумарафона "Золотые ворота": «Да, очень сложно. Сначала было легко, прямо вырвался значит, а потом постепенно стало трудно бежать. Такая режущая боль была в груди».А Лагутины бежали всей семьей. Для них - это первый полумарафон, но любовь к бегу зародилась уже давно. Для Лагутиных утренняя пробежка - залог хорошего дня. С удовольствием к родителям присоединяются и дети.Надежда Лагутина, участница полумарафона "Золотые ворота": «Папа бежит 21 километр. Я бегу 3 километра. Мама бежит 10 километров. Брат и сестра по 300 метров».Конечно, самый сложный забег - на 21 километр. Пробежать полумарафон под силу не каждому, необходима серьезная подготовка. У Виктора она заняла 5 месяцев.Виктор Маркин, участник полумарафона "Золотые ворота": «Я очень люблю бег. Я считаю, что для меня бег уже стал смыслом жизни. До этого я здесь бегал 10 километров, вот думаю пора уже 21. А там уже и марафон когда-нибудь».Все, кто добежали до финиша, получили медали и запечатлели свое имя в истории полумарафона. Спортсменов поддерживали волонтеры, чирлидеры и болельщики. На массовый забег легкоатлеты пришли даже с домашними питомцами. А неспортивные костюмы только приветствовались.Юлия Шувалова: «Кто-то ставит личные рекорды, а кто-то бежит просто за эмоции. И это неудивительно. Массовый забег заряжает адреналином. А расстояние становится незаметным».Юлия Шувалова, Александр Чунаев"Вести Владимир"